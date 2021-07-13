Россия обвинила Украину и Прибалтику в искоренении языков меньшинств репрессиями

Российская делегация Совета ООН по правам человека (СПЧ) обвинила Украину и Прибалтику в искоренении языков меньшинств репрессиями. По словам делегата Ольги Воронцовой, власти этих стран проводят политику дискриминации в отношении языков этнических и национальных групп и применяют карательные меры, передает ТАСС.

«К сожалению, ни Совет, ни его механизмы и органы не уделяют должного внимания ситуации в образовательной сфере на Украине и в странах Прибалтики, власти которых проводят дискриминационную политику по искоренению использования языков этнических и национальных групп, прибегая при этом к карательным и репрессивным мерам», — подчеркнула дипломат.

Воронцова заявила, что переход на обучение на государственном языке в школах Латвии и Украины лишает учеников из числа нацменьшинств права на получение качественного образования. В том числе, у учителей отсутствует необходимая подготовка, что снижает качество обучения и возможности эффективного и равноправного участия в общественной жизни.

Заместитель постоянного представителя Республики Крым при президенте России Михаил Соломенцев отметил, что украинские и прибалтийские власти не только сокращают образование на родном языке национальных групп, но и препятствуют его использованию в быту. «Фактически уничтожается история многих этносов, проживающих на их территории многие столетия», — подчеркнул он.

Российская делегация призвала СПЧ дать оценку неправомерной и систематической политике дискриминации. Зампостпреда напомнил, что в России все народы пользуются правом использования и обучения на родных языках и отметил, что Москва готова поделиться необходимым опытом.

1 июля Верховная Рада приняла закон о коренных народах, внесенный Зеленским. Согласно документу, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны. Русские под это определение не попали. При этом отдельной статьей к коренным народам отнесли крымских татар, караимов и крымчаков.

