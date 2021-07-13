Зеленский ушел от ответа Путину о тотальной дерусификации Украины

Зеленский ушел от ответа Путину об отношении к закону о тотальной украинизации

Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос об отношении к тотальной дерусификации, комментируя статью российского коллеги Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Зеленский, как отмечается, отделался общими фразами о том, что нельзя спекулировать на языковой проблеме.

По его мнению, этот вопрос внешние силы используют для раскола Украины, а «русский язык не является собственностью России».

При этом Зеленский дал понять, что поддерживает послабления законодательства об использовании украинского языка на телевидении. Он считает, что производство украиноязычного контента нужно стимулировать не запретами на другие языки, а льготами по налогам для производителей продукта на украинском.

Ранее Зеленский похвалил статью, написанную Путиным о единстве народов, и пообещал вскоре ответить на нее.

Текст статьи Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликовали 12 июля на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что в основе его текста лежат не какие-то секретные документы, а факты, подтверждение которым можно найти в открытых источниках.