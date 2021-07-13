Зеленский похвалил статью Путина и пообещал ответить

Президент Украины Владимир Зеленский похвалил статью о единстве русских и украинцев, опубликованную президентом России Владимиром Путиным, и пообещал вскоре ответить на нее. Об этом пишет Telegram-канал издания «Страна.ua».

По словам политика, российский лидер глубоко проработал вопрос и потратил много времени на погружение в тему. Он подчеркнул, что хотел бы обсудить с Путиным отдельные ее положения при личной встрече. «Наверное, я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье, в будущей», — сказал Зеленский.

При этом украинский президент подчеркнул, что не успел полностью ознакомиться с материалом из-за нехватки времени, но пообещал сделать это в ближайшее время. Он также добавил, что положительно оценивает решение своего коллеги опубликовать статью на украинском языке.

Текст статьи Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» был опубликован на сайте Кремля 12 июля. Она посвящена историческим вопросам, связанным с формированием национального сознания у украинцев, их общности с русским народом и территориальным проблемам на постсоветском пространстве. Материал подвергся критике со стороны части украинских чиновников и СМИ. В частности, министр культуры Украины Александр Ткаченко назвал трактовку истории в материале неоригинальной.