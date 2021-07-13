На Украине назвали неоригинальной трактовку истории в статье Путина

Трактовка истории в статье президента России Владимира Путина о единстве русских и украинцев является неоригинальной, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Мнением он поделился в своем Telegram-канале.

Ткаченко также отметил, что статья российского лидера крайне объемная и патетическая. «Переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название "Русь" своей Московии», — отметил он.

Кроме того, в своей публикации Ткачено напомнил, что в 2021 году Украина, «которая на самом деле своими корнями уходит в более чем тысячелетнюю историю», будет отмечать 30-летие независимости. «Оттуда начиналось славное становление киевских князей, которые были не только визионерами и современными правителями, но и заложили основы тех свобод, которые унаследовала независимая Украина. И точно не Россия», — заключил глава ведомства.

Текст статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликовали на сайте Кремля. Российский президент подчеркнул, что в основе его текста лежат не какие-то секретные документы, а факты, подтверждение которым можно найти в открытых источниках. Материал опубликован на двух языках — русском и украинском. Решение о публикации на украинском языке поддержал президент Владимир Зеленский.