Член комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что президент Украины Владимир Зеленский ведет страну по пути к уничтожению, вносит вражду между российским и украинским народом и сеет ненависть. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Таким образом депутат отреагировала на статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Она отметила, что глава государства говорит о том, что русские и украинцы — единый народ, и подчеркнула, что не может оторвать от себя ни одну, ни другую часть, поскольку родилась и выросла на Украине. Но только в России парламентарий может жить свободно, хранить память предков, традиции и культуру.

Поклонская добавила, что власти Украины «выполняют задачу по разделению людей». Если до 2014 года Зеленский говорил об одном народе, то после получения серьезных политических обязательств стал «вносить вражду для одной цели — посеять ненависть и заставить забыть свои корни».

«И это путь к самоуничтожению, к потере украинской нации как частички большой славянской древнерусской семьи. Для меня важно было услышать от нашего Президента, что Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". А какой быть Украине — решать ее гражданам», — заключила депутат.

Ранее текст статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликовали на сайте Кремля. Российский президент подчеркнул, что в основе его текста лежат не какие-то секретные документы, а факты, подтверждение которым можно найти в открытых источниках.

