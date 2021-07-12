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Путин заявил о ненужности Донбасса Украине

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Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украина устраивает кровавые провокации в Донбассе и не придерживается Минских соглашений, что означает, что Донбасс Киеву не нужен, заявил президент России Владимир Путин в своей статье о единстве русских и украинцев, опубликованной на сайте Кремля.

«Судя по всему, и все больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен», — отметил президент.

Для подтверждения своей позиции российский лидер привел два аргумента. Первый — жители Донбасса не примут навязанные им силой и угрозой порядки. Второй аргумент, по мнению президента, связан с тем, что минские договоренности противоречат логике проекта «анти-Россия», который «может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага».

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