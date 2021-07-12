Путин заявил о готовых заживо сжигать людей в Крыму последователях бандеровцев

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские националисты были готовы повторить трагедию, которая произошла в Одессе в мае 2014 года, в Крыму и Донбассе. Мнение приводится в статье российского лидера «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной на сайте президента.

Он отметил, что «последователи бандеровцев, которые заживо сожгли людей в Одессе, были готовы учинить подобное в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске».

Крупный пожар в одесском Доме профсоюзов произошел 2 мая 2014 года после столкновений сторонников федерализации Украины и активистами Евромайдана. Здание было подожжено после того, как в нем укрылись часть пророссийских активистов. По официальным данным, погибли 48 человек, более 200 пострадали. Расследование продолжается до сих пор.