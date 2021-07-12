Путин оценил объем экономии Украины на российском газе

Объем средств, сэкономленных Украиной до 2013 года за счет низких цен на российский газ, превысил 80 миллиардов долларов, указал президент России Владимир Путин в статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что после развала Советского Союза Москва не просто признала новые геополитические реалии, но и многое сделала для поддержки независимой Украины.

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«В труд­ные 90-е годы и в новом тысячелетии мы оказывали Украине весомую поддержку. В Киеве используют свою "поли­ти­ческую ариф­метику", но в 1991-2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 миллиардов долларов, а сегодня буквально "цепляется" за 1,5 милл­иарда долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов», — оценил Путин.

Российский лидер также указал на то, что у Украины был значительный экономический потенциал, однако сейчас страна находится в кризисе. «Сегодня про­мышленные высокотехнологичные ги­ганты, которыми некогда гор­дились и Украина, и вся страна, лежат на боку. За последние 10 лет выпуск продукции машиностроения упал на 42 процента», — отметил президент России.

Деградация экономики Украины, по его мнению, заметна в том числе по выработке электроэнергии, упавшей почти в два раза за тридцать лет. «Украина сейчас — беднейшая страна Европы», — подчеркнул Путин.

Статья российского президента вышла не только на русском, но и на украинском языке. О намерении подготовить такой текст Владимир Путин упоминал в ходе прямой линии, прошедшей 30 июня.

В начале июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент также указал, что Киев сам виноват в том, что сейчас получает от России за транзит газа только полтора миллиарда, а не более значительную сумму. Путин объяснил, что в тот период, когда Украину возглавлял Леонид Кучма, был готов меморандум о создании консорциума по развитию газотранспортной системы этой страны, но впоследствии украинские власти «сами все сломали».

