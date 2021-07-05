Песков рассказал о работе Путина над статьей про Украину

Президент России Владимир Путин самостоятельно работает над статьей про Украину, помощь ему не нужна. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Никакой помощи не нужно, президент сам работает над этой статьей, как только она будет готова, мы ее опубликуем», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Он также ответил на вопрос о возможном выпуске полного издания с речами, интервью и статьями Путина. «Вы знаете, они фактически изданы. Все они на сайте президента и доступны желающим ... Это все доступно для любого гражданина и для любого издательства, потому что это находится в открытом доступе для всех граждан», — сказал Песков.

Путин анонсировал новую аналитическую статью про историю России и Украины во время прямой линии 30 июня. Он также отметил, что не считает Украину недружественной страной.

В конце июня Путин опубликовал в газете Die Zeit статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны. «Кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого — правда в том, что советский солдат пришел на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией — освободителя», — написал российский лидер. В июне 2020 года американское издание The National Interest опубликовало статью президента России о Второй мировой войне «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны», в которой он в том числе оценивает ее последствия. Материал состоит из шести страниц.