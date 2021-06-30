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Путин анонсировал новую аналитическую статью

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Президент Владимир Путин анонсировал новую аналитическую статью про историю России и Украины. Об этом он заявил во время прямой линии, трансляцию которой Первый канал ведет на YouTube.

Путин также заявил, что не считает Украину недружественной страной. Он напомнил, что говорил об этом не один раз.

По мнению президента, украинцы и русские являются одним народом, однако власти Украины «явно недружественные».

В мае правительство России опубликовало список недружественных стран, куда включили только США и Чехию. В Госдуме предлагали добавить туда еще три государства: Грузию, Украину и Польшу.

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