На Украине оценили шансы получить помощь от НАТО в случае войны с Россией

Генерал-майор СБУ Василий Вовк оценил шансы Украины получить помощь от НАТО в случае войны с Россией. Он отметил в эфире телеканала «НАШ», что рассчитывать на это не стоит, передает РИА Новости.

По его словам, совместные учения Украины и США Sea Breeze можно рассматривать в качестве бонуса за отказ в принятии в Североатлантический альянс, но в случае четкого ответа эти учения не были бы нужны, потому что они — не война.

«Это не приведет к тому, что те, кто участвует в учениях, будут вместе с Украиной принимать участие в боевых действиях против России», — подчеркнул Вовк. По его словам, после саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве Украине был дан посыл о том, что страна не будет в НАТО, пока на востоке есть такой сосед, как Москва.

Ранее заместитель главы Минэкономики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что сделки по приобретению украинской земли россиянами будут отслеживаться, а участки — конфисковаться. Чиновник пригрозил, что граждане России не смогут приобрести украинскую землю, поскольку это запрещено. В качестве дополнительной проверки перед оформлением сделки будут тщательно анализироваться источники средств, которыми расплачивается покупатель.