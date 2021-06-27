На Украине пригрозили отбирать землю у россиян

Заместитель главы Минэкономики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что сделки по приобретению украинской земли россиянами будут отслеживаться, а участки — конфисковаться. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дом», передает РИА Новости.

Чиновник пригрозил, что граждане России не смогут приобрести украинскую землю, поскольку это запрещено. «Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев — мы будем это отслеживать», — заявил Высоцкий, добавив, что в случае фиксации данного факта существует возможность просто отбирать землю.

В качестве дополнительной проверки перед оформлением сделки будут тщательно анализироваться источники средств, которыми расплачивается покупатель, заключил представитель Минэкономики Украины.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предупредила сограждан о «расправе с Украиной» во время выступления в Верховной Раде. По словам политика, с 1 июля для страны наступает «трагическое время», поскольку вступает в действие закон, отменяющий мораторий на продажу земли.

В конце марта 2020 года Верховная Рада приняла закон, который с 1 июля 2021 года разрешает продажу физическим лицам, гражданам Украины, земель в количестве не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года сельскохозяйственные угодья смогут приобретать украинские юридические лица, но не более 10 тысяч гектаров каждому.