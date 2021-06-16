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Тимошенко предупредила сограждан о «расправе с Украиной»

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Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко
Кадр: RadaTVchannel/ YouTube

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предупредила сограждан о «расправе с Украиной» во время выступления в Верховной раде. Видео ее обращения опубликовано на YouTube-канале RadaTVchannel.

По словам политика, с первого июля для страны наступает «трагическое время», поскольку вступает в действие закон, отменяющий мораторий на продажу земли. Парламентарий добавила, что власти также разрешили иностранным банкам владеть украинскими сельскохозяйственными угодьями, без согласования снимать верхние слои чернозема.

Тимошенко заявила, что у аграриев якобы «начнут забирать землю». «Начинается расправа с крестьянством, расправа с Украиной. Людей превратили в рабов, и продолжают пользоваться украинскими благами без ведома украинцев», — подчеркнула она.

Лидер партии «Батькивщина» добавила, что президент Владимир Зеленский обещал принимать подобные решения только после референдума, однако инициатива по проведению всеобщего голосования была сорвана. Политик заключила, что намерена бороться с принятием закона о земле.

Ранее руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заявил, что из-за открытия рынка земли Киев в ближайшем будущем может лишиться аграрного потенциала. Он подчеркнул, что никто не думает о социальной цене. Он предупредил, что в результате реформы от 3,5 до 5 миллионов украинцев станут «лишними людьми».

В конце марта 2020 года Верховная рада приняла закон, который с 1 июля 2021 года разрешает продажу физически лицам, гражданам Украины, продажу земель в количестве не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года сельскохозяйственные угодья смогут приобретать украинские юридические лица, но не более 10 тысяч гектар на каждое.

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