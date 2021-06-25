Стало известно о тотальной слежке за украинцами с пророссийскими взглядами

Национальная полиция Украины раскрыла способы слежки за социальными сетями граждан, в числе которых и те, кто придерживается пророссийских взглядов. О процессе поведал начальник управления уголовного анализа Донецкой области Артем Белевский, сообщает «Страна.ua».

По его словам, тотальная слежка ведется не только за жителями Украины, но и за населением самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Правоохранители используют распространенный метод OSINT (Open-source intelligence) — поиск и сбор информации из открытых источников.

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Беленский отметил, что 80 процентов нужной информации приходится на социальные сети, благодаря которым можно получить данные, не выходя из кабинета. «За несколько минут получаем нужную информацию, обрабатываем ее и создаем аналитический продукт — отчет о событии, досье на человека и тому подобное», — пояснил он.

Для слежения за населением ДНР и ЛНР было создано отдельное подразделение уголовного анализа в полиции Луганской области. Одним из направлений его деятельности является сбор доказательств о непричастности Вооруженных сил Украины (ВСУ) к обстрелам территорий самопровозглашенных республик.

В 2018 году в Национальной полиции Украины было создано подразделение уголовного анализа, которое перенимает опыт спецслужб Европейского союза. За основу взяты концепция и методология OSINT.

OSINT — дисциплина, включающая в себя поиск, выбор и сбор разведывательной информации из общедоступных источников, а также ее анализ. На ее базе работают многие праворадикальные ресурсы на Украине, в частности сайт «Миротворец».