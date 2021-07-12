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В Крыму оценили статью Путина об Украине

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Георгий Мурадов
Георгий Мурадов
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
В крымском правительстве поддержали статью Путина об Украине

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что статья российского президента Владимира Путина о русском, украинском и белорусском народах способствует единению духа, сообщает РИА Новости.

Мурадов подчеркнул, что при чтении статьи Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» он почувствовал себя ее соавтором. Представитель Крыма поддержал идеи российского президента, поскольку «это именно наши мысли, пропущенные через сердце, наши чувства, боли и чаяния».

Вице-премьер правительства Крыма также добавил, что статья Путина созвучна миропониманию жителей полуострова. Кроме того, она побуждает к единению духа, воли и разума всего нашего народа. Статья президента России «предостерегает наших недругов от посягательства на нашу историческую Россию, символ общности и могущества ее народа».

По мнению Мурадова, за минувшие века триединый русский, украинский и белорусский народ выстоял перед трудными испытаниями, сохранив идентичность и освоив обширные просторы, которые обеспечивают людям развитие и будущее процветание. Он добавил, что начертанный на гербе Крыма лозунг «Процветание в единстве» соответствует смыслам, которые отразил президент в своей статье.

«Россия изначально развивалась как инклюзивная, открытая семья народов. Она и есть наше общее цивилизационное будущее для тех, кто хочет достойного и самостоятельного развития на грядущие века. Именно об этом честная и понятная каждому русскому человеку, в широком понимании этого слова, статья президента Российской Федерации», — подчеркнул Мурадов.

Ранее текст статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликовали на сайте Кремля. Российский президент подчеркнул, что в основе его текста лежат не какие-то секретные документы, а факты, подтверждение которым можно найти в открытых источниках.

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