Зеленский сравнил Украину и Россию с библейскими персонажами

Президент Украины Владимир Зеленский оценил тезис в статье российского президента Владимира Путина о близости русских и украинцев, сравнив их с библейскими персонажами. Его слова передает РИА Новости.

Так, Зеленский подверг сомнению утверждение о братских народах, сказав, что отношения между странами при нынешней ситуации больше похожи на отношения Каина и Авеля. По ветхозаветному сюжету, Каин убил своего младшего брата Авеля.

«Нас забывают, когда мы говорим про победу над фашизмом, Вторую мировую войну, сколько отдано было жизней украинцев, и вспоминают нас в других случаях, называя братским народом. Мне кажется, это не по-братски, больше похоже на Каина и Авеля, что-то из этой истории», — сказал украинский лидер.

Ранее Зеленский похвалил статью Путина и пообещал вскоре ответить на нее. По словам политика, российский лидер «глубоко проработал вопрос» и потратил много времени на погружение в тему. Он подчеркнул, что хотел бы обсудить с Путиным отдельные ее положения при личной встрече.

Текст статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликовали на сайте Кремля. Российский президент подчеркнул, что в основе его текста лежат не какие-то секретные документы, а факты, подтверждение которым можно найти в открытых источниках. Материал опубликован на двух языках — русском и украинском.