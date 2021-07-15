Захарова обвинила США в организации «цветной революции» на Кубе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в попытке устроить переворот по лекалам «цветных революций» на Кубе. Ее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова выразила недоумение по поводу стратегии Вашингтона: целенаправленное удушение страны, дискриминация народа и разрушение экономики. И задала вопрос о том, как следует оценивать такое поведение.

«Логика здесь проста. Она уже многократно апробировалась Вашингтоном в разных ситуациях, но все в одном и том же преломлении – инспирировании "цветных революций" по отношению к неугодным режимам», — написала Захарова.

По ее словам, дальнейшие действия американских властей выглядят так: они отягощают социально-экономическую ситуацию с помощью санкций и других действий, а затем обвиняют во всем национальное правительство, подводя его власть к слому.

«Мы призываем Вашингтон встать, наконец, на объективные позиции, избавиться от лицемерия, от "двойного дна" в политике. Дать кубинцам, их правительству и народу самим разобраться в происходящем и решить свою судьбу. От США и их последователей требуется одно – не вмешиваться в дела суверенного государства», — подчеркнула дипломат.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США необходимо поддержать участников протестов на Кубе и оказать давление на местное правительство. Помпео подчеркнул, что протестующие на Кубе вышли на улицы, требуя свобод.

12 июля стало известно, что власти Кубы объявили в стране режим чрезвычайного положения на фоне массовых протестов против правящей Коммунистической партии, вспыхнувших впервые за много лет. Противники действующей власти требуют проведения свободных выборов и более решительных действий по борьбе с пандемией COVID-19. На фоне акций в столицу страны ввели войска и дополнительные подразделения сил безопасности.

