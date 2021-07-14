В США призвали нанести удар по Кубе

Мэр города Майами Фрэнсис Суарес призвал США нанести удар по Кубе, чтобы свергнуть действующую власть на островном государстве. Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире телеканала Fox News Суарес выразил мнение, что Вашингтону следует изучить и обсудить этот вариант в качестве меры давления на Гавану в дополнение «ко множеству других опций». Позже мэр в беседе с газетой Miami Herald заявил, что ожидал звонка от президента США Джо Байдена, чтобы обсудить с ним возможность военного вторжения на Кубу.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США необходимо поддержать участников протестов на Кубе и оказать давление на местное правительство. Помпео подчеркнул, что протестующие на Кубе вышли на улицы, требуя свобод.

12 июля стало известно, что власти Кубы объявили в стране режим чрезвычайного положения на фоне массовых протестов против правящей Коммунистической партии, вспыхнувших впервые за много лет. Противники действующей власти требуют проведения свободных выборов и более решительных действий по борьбе с пандемией COVID-19. На фоне акций в столицу страны ввели войска и дополнительные подразделения сил безопасности.

