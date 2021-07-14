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В США призвали нанести удар по Кубе

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Фото: OCTAVIO JONES / Reuters
Мэр Майами Фрэнсис Суарес призвал США нанести удар по Кубе для свержения власти

Мэр города Майами Фрэнсис Суарес призвал США нанести удар по Кубе, чтобы свергнуть действующую власть на островном государстве. Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире телеканала Fox News Суарес выразил мнение, что Вашингтону следует изучить и обсудить этот вариант в качестве меры давления на Гавану в дополнение «ко множеству других опций». Позже мэр в беседе с газетой Miami Herald заявил, что ожидал звонка от президента США Джо Байдена, чтобы обсудить с ним возможность военного вторжения на Кубу.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США необходимо поддержать участников протестов на Кубе и оказать давление на местное правительство. Помпео подчеркнул, что протестующие на Кубе вышли на улицы, требуя свобод.

12 июля стало известно, что власти Кубы объявили в стране режим чрезвычайного положения на фоне массовых протестов против правящей Коммунистической партии, вспыхнувших впервые за много лет. Противники действующей власти требуют проведения свободных выборов и более решительных действий по борьбе с пандемией COVID-19. На фоне акций в столицу страны ввели войска и дополнительные подразделения сил безопасности.

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