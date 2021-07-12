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В МИД России заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела Кубы

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

В МИД России заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела Кубы, Москва внимательно следит за развитием ситуации. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

В комментарии отмечается, что кубинские власти предпринимают необходимые меры для восстановления общественного порядка в интересах граждан своей страны.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель на фоне протестов в стране призвал сторонников действующей власти выйти на улицы и противостоять провокациям, за которыми, по его словам, стоят «контрреволюционные наемники».

Также сообщалось, что власти Кубы ввели чрезвычайное положение на фоне массовых протестов против правящей Коммунистической партии, вспыхнувших впервые за много лет.

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