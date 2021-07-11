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Президент Кубы призвал сторонников власти выйти на улицы

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Фото: Reuters

Президент Кубы Мигель Диас-Канель на фоне протестов в стране призвал сторонников действующей власти выйти на улицы и противостоять провокациям, за которыми, по его словам, стоят «контрреволюционные наемники». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не позволим никаким контрреволюционным наемникам, проданным американской империи, спровоцировать дестабилизацию. Будет революционный ответ», — заявил глава государства в эфире государственного телевидения. Он отметил, что «всегда поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки, сегодня <...> требуют "гуманитарной интервенции"». По его словам, эти люди поощряют действия, направленные на распространение идеи о том, что правительство Кубы не способно контролировать эпидемиологическую ситуацию на острове.

На Кубе, в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, в 24 километрах к югу от Гаваны, в одном из центральных парков собралась группа людей для проведения манифестации. На место прибыл президент страны.

Ранее посол Кубы в Китае Карлос Перейра Эрнандес обвинил США в «равносильной геноциду» блокаде. Помимо этого, он заявил, что Гавана выступает решительно против практики политизации, избирательного подхода и двойных стандартов в области прав человека.

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