Байден продолжит жесткую политику Трампа в отношении Кубы

Президент США Джо Байден собирается в целом продолжать жесткую политику своего предшественника Дональда Трампа в отношении Кубы. Такая оценка перспектив американской политики в этом направлении приводится в материале издания The Hill.

Поводом для рассуждения об этом стало решение американской администрации оставить Кубу в списке «стран, не полностью сотрудничающих с США в области борьбы с терроризмом».

Как считает профессор Фултон Армстронг, политический консультант в администрации Билла Клинтона, это решение продиктовано чисто внутриполитическими соображениями. По его словам, таким образом демократическая администрация указывает своим политическим противникам-республиканцам, что не собирается проводить политику, с которой они были бы не согласны.

На вопросы о политике Байдена по отношению к Кубе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее отвечала, что Куба не входит в список главных приоритетов президента.

Решение о внесении Кубы в список стран, спонсирующих терроризм, принял бывший президент США Дональд Трамп в январе 2021 года, в конце своего срока. Тогда считалось, что это решение принято ради того, чтобы осложнить политику в этом направлении для администрации Байдена.