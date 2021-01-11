США вернут Кубу в список стран — спонсоров терроризма. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в Госдепартаменте.

Тем самым нынешняя администрация президента Штатов Дональда Трампа осложнит работу будущей администрации избранного лидера Джо Байдена: ей будет труднее наладить дипломатические связи с Гаваной. Источники также раскрыли возможную дату возвращения Кубы в список спонсоров терроризма. Ожидается, что госсекретарь Майк Помпео сам объявит об этом в понедельник, 11 января.

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Предположительная причина такого решения — это, в частности, сокрытие Кубой американских беглецов, осужденных в Штатах. Согласно постановлениям Госдепартамента, принятое решение касается стран, которые «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма».

Трамп и его сторонники в последнее время пытаются принять решения, которые будут оказывать влияние на политику Штатов при Байдене в первые месяцы его правления. В частности, в Белом доме обсуждали усиление санкций в отношении Китая и Ирана.

Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности. После этого Вашингтон объявил о введении торгово-экономического эмбарго. Бывший президент США Барак Обама в 2014-м объявил о нормализации двусторонних отношений, однако сближение прекратилось в январе 2017-го, когда Соединенные Штаты возглавил Дональд Трамп.

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