Работники фабрики на Кубе украли почти полторы тонны сыра

На Кубе арестовали четырех работников фабрики, которые перевозили в автомобиле более 670 килограммов сыра. Выяснилось, что мужчины украли его с государственной фабрики, на которой работали, сообщает Canal Caribe.

По данным полиции, в общей сложности банда украла почти полторы тонны сыра для продажи на черном рынке владельцам ресторанов. Они вывозили продукт с фабрики и прятали его в соседних домах, в специальном помещении с промышленным холодильником.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме фабрика мыла и перепродавала использованные презервативы, выдавая их за новые. Работникам было поручено сначала обрабатывать презервативы, а затем восстанавливать их форму с помощью деревянных фаллоимитаторов. Впоследствии изделия упаковывали и отправляли на продажу. Полиция конфисковала более 300 килограммов изделий.