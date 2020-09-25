Нелегальная фирма мыла и перепродавала использованные презервативы

Полиция во Вьетнаме накрыла нелегальную фирму, которая мыла и перепродавала использованные презервативы. Всего с «производства» было изъято 324 тысяч единиц продукции, пишет местный новостной сайт VN Explorer.

Работникам было поручено сначала обрабатывать презервативы, а затем восстанавливать их форму с помощью деревянных фаллоимитаторов. Впоследствии изделия упаковывали и отправляли на продажу.

Полиция арестовала хозяйку предприятия, 33-летнюю вьетнамку. Та заявила, что раз в месяц ей привозил использованные презервативы неизвестный мужчина. Неизвестно, сколько презервативов обработала фирма за время своего существования. По предварительным данным, продукцию реализовывали в отелях и ларьках недалеко от склада.

Всего правоохранители конфисковали 360 килограммов изделий. Несмотря на то, что они служат уликами, презервативы уничтожат, потому что они классифицируются как опасные медицинские отходы.