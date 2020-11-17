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По делу о краже бесценных бриллиантов из музея прошли первые аресты

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Фото: Globallookpress.com

В Германии полиция арестовала трех человек по подозрению в краже бесценных бриллиантов из дрезденской сокровищницы «Зеленый свод». Об этом сообщает France 24.

Следователи обыскали 18 объектов недвижимости в Берлине, в том числе 10 квартир, а также гаражи и автомобили. Во вторник, 17 ноября, в результате операции, в которой было задействовано 1600 правоохранителей, по делу прошли первые аресты. Все подозреваемые — граждане Германии.

Полиция называет главной задачей на данный момент поиск украденных из музея украшений, а также улик: носителей данных с планами преступления, инструментов для взлома и одежды, которая была на похитителях. Всем, кому известно хоть что-то о злоумышленниках, полицейские готовы заплатить до полумиллиона евро за информацию.

Сообщается, что по некоторым из адресов, где были проведены обыски, живут члены арабского преступного клана Реммо. Банда была замешана в похищении 100-килограммовой золотой монеты из музея Боде в Берлине в марте 2017 года. Следователи прорабатывают версию о связи между двумя преступлениями.

О краже драгоценностей из «Зеленого свода» стало известно 25 ноября 2019 года. По предварительным данным, неизвестные подожгли трансформатор в катакомбах под мостом, из-за чего несколько крупных городских музеев остались без электричества. Позже злоумышленники забрались в сокровищницу через окно. Похитители попали на камеры видеонаблюдения. На кадрах с них видно, как двое мужчин с фонарями подходят к витрине с уникальными украшениями, один из них пытается разбить ударопрочное стекло топором. После нескольких сильных ударов ему это удается.

Преступники украли ювелирные гарнитуры XVIII века, один из которых изготовлен из бриллиантов. Изначально сумму ущерба оценили в один миллиард евро. Однако позже директор организации «Государственные художественные собрания Дрездена» Марион Акерманн (Marion Ackermann) заявила журналистам, что точную сумму назвать невозможно, а историческая ценность похищенного существенно превышает стоимость отдельных драгоценных камней.

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