В деле о дрезденском ограблении появились первые подозреваемые

Немецкие правоохранительные органы заявили, что в краже из дрезденской сокровищницы «Зеленый свод» мог быть замешан берлинский преступный клан. Об этом сообщает телеканал RTL.

Журналисты телеканала со ссылкой на неназванный источник в полиции объявили, что к расследованию, помимо специалистов из Дрездена, подключились сотрудники уголовной полиции Берлина. Они заинтересовались преступлением, так как предположили, что в организации похищения принимали участие представители столичного криминального мира.

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Ранее полиция Дрездена опубликовала видео с камер видеонаблюдения музея. На кадрах видно, как двое мужчин с фонарями подходят к витрине с уникальными украшениями, один из них пытается разбить ударопрочное стекло топором. После нескольких сильных ударов ему это удается.

Судя по данным с камеры видеонаблюдения, кража произошла в понедельник, 25 ноября, в 04:57 утра по местному времени. Полиция узнала о проникновении в музей в 04:59. В 05:09 туда были направлены все патрульные машины, однако похитителей не успели задержать.

О краже драгоценностей из «Зеленого свода» стало известно в понедельник, 25 ноября. По предварительным данным, неизвестные подожгли трансформатор в катакомбах под мостом, из-за чего несколько крупных городских музеев остались без электричества. Позже злоумышленники забрались в сокровищницу через окно.

Изначально сумму ущерба оценили в один миллиард евро. Однако позже директор организации «Государственные художественные собрания Дрездена» Марион Акерманн (Marion Ackermann) заявила журналистам, что точную сумму назвать невозможно, а историческая ценность похищенного существенно превышает стоимость отдельных драгоценных камней. По ее словам, злоумышленники украли три бриллиантовых гарнитура.

«Зеленый свод» — одна из самых богатых коллекций драгоценностей в Европе, охватывающая период от Ренессанса до классицизма. В 1724 году, во времена правления Августа Сильного, «Зеленый свод» впервые разделили на тематические коллекции. С тех пор сокровищница действует как музей.

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