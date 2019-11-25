Из сокровищницы в Дрездене украли бриллиантовые украшения

Неизвестные вынесли бриллиантовые гарнитуры из всемирно известной музейной сокровищницы «Зеленый свод». Об этом заявила директор организации Государственные художественные собрания Дрездена Марион Акерманн (Marion Ackermann) на пресс-конференции, сообщает Spiegel.

Акерманн утверждает, что целью злоумышленников была конкретная витрина, в которой были выставлены три ювелирных гарнитура XVIII века. Один из них изготовлен из бриллиантов. «Его основная ценность в том, что это полностью сохранившийся ансамбль», — объяснила директор.

Акерманн подчеркнула, что продать драгоценности на черном рынке вряд ли удастся, так как они слишком узнаваемы. Она предположила, что украшения могут разобрать и продать их частями. По ее словам, это было бы ужасно.

О краже драгоценностей из «Зеленого свода» стало известно в понедельник, 25 ноября. По предварительным данным, неизвестные подожгли трансформатор в катакомбах под мостом, из-за чего несколько крупных городских музеев остались без электричества. Позже злоумышленники забрались в сокровищницу через окно около 5:00 по местному времени. Уточняется, что их запечатлела камера видеонаблюдения. Преступникам удалось сбежать. В городской полиции заявили, что по делу о краже пока нет подозреваемых.

Изначально сумму ущерба оценили в один миллиард евро. Однако позже Акерманн заявила журналистам, что сумма значительно меньше.

«Зеленый свод» — одна из самых богатых коллекций драгоценностей в Европе, охватывающая период от Ренессанса до классицизма. В 1724 году, во времена правления Августа Сильного, «Зеленый свод» впервые разделили на тематические коллекции. С тех пор сокровищница действует как музей.

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