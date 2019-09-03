В Париже похитили уже второе граффити Бэнкси

В Париже украли граффити английского уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает французский канал La Chaîne Info.

Неизвестные вырезали работу, которая находилась на задней стороне металлического указателя на подземной автостоянке Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду. В своем Twitter-аккаунте представили музея выразили сожаление в связи с исчезновением граффити. В посте отмечалось, что хотя оно не принадлежит к коллекции центра Помпиду, сотрудники учреждения гордятся тем, что Бэнкси выбрал их здание местом своего творения.

Музей намерен подать жалобу в связи с инцидентом. В полиции заявили, что уже начали расследование этого дела.

. Fifty years since the uprising in Paris 1968. The birthplace of modern stencil art. Фото опубликовано @banksy

Уточняется, что на исчезнувшем граффити была изображена крыса, которая является часто повторяющимся образом в работах художника. Летом прошлого года Бэнкси опубликовал это изображение в своем Instagram-аккаунте с подписью: «Пятьдесят лет со дня восстания в Париже в 1968 году. Родина современного трафаретного искусства».

Это уже второй случай за год, когда во Франции похищают творения Бэнкси. 27 января стало известно, что его картину, посвященную жертвам теракта в Париже в 2015 году, украли с двери концертного зала «Батаклан», где произошла атака.

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