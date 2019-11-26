Появилось видео кражи бриллиантовых украшений из сокровищницы в Дрездене

Полиция Дрездена обнародовала видеозапись кражи бриллиантовых гарнитуров XVIII века из сокровищницы «Зеленый свод». Ролик появился на сайте немецкого издания Bild.

На кадрах видно, как двое мужчин с фонарями подходят к витрине с уникальными украшениями, один из них пытается разбить ударопрочное стекло топором. После нескольких сильных ударов ему это удается. Судя по данным с камеры видеонаблюдения, кража произошла в 04:57 утра в понедельник, 25 ноября, по местному времени.

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Полиция узнала о проникновении в музей в 04:59. В 05:09 туда были направлены все патрульные машины, однако правоохранители не успели задержать похитителей.

О краже драгоценностей из «Зеленого свода» стало известно в понедельник, 25 ноября. По предварительным данным, неизвестные подожгли трансформатор в катакомбах под мостом, из-за чего несколько крупных городских музеев остались без электричества. Позже злоумышленники забрались в сокровищницу через окно.

Изначально сумму ущерба оценили в один миллиард евро. Однако позже директор организации Государственные художественные собрания Дрездена Марион Акерманн (Marion Ackermann) заявила журналистам, что сумма значительно меньше. По ее словам, злоумышленники украли три бриллиантовых гарнитура. «Мы не можем назвать точную стоимость украденных драгоценностей, потому что их невозможно продать. Их материальная стоимость не отражает их историческую ценность», — подчеркнула она.

«Зеленый свод» — одна из самых богатых коллекций драгоценностей в Европе, охватывающая период от Ренессанса до классицизма. В 1724 году, во времена правления Августа Сильного, «Зеленый свод» впервые разделили на тематические коллекции. С тех пор сокровищница действует как музей.

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