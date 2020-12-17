Преступники ворвались не в тот дом и предложили хозяевам возместить убытки

Преступники в канадском городе Лондон, провинция Онтарио, по ошибке ворвались не в тот дом, извинились перед хозяевами и предложили им возместить убытки. Об этом сообщает сайт телеканала CTV News.

Вечером в пятницу, 11 декабря, двое местных жителей смотрели телевизор дома. Они услышали шум и поняли, что кто-то выламывает их дверь.

После этого в комнату вошли двое мужчин, один из которых занес над их головами молоток. Он начал требовать деньги, которые хозяева дома якобы были должны ему.

Вскоре нападавшие поняли, что по ошибке ворвались не в тот дом, извинились, и даже предложили потерпевшим возместить убытки. После этого они беспрепятственно уехали.

Жители дома вызвали полицию, и сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали двоих 27-летних жителей городов Сарния и сообщества Кесвик, провинция Онтарио. Обоим задержанным предъявлено обвинение в незаконном проникновении в жилище, нанесении вреда в размере менее пяти тысяч канадских долларов (287,7 тысячи рублей) и хранении оружия.

Ранее сообщалось, что полицейские в городе Виндзор, Канада, арестовали воровку после того, как она села в полицейский автомобиль, перепутав его со своим. Детектив вышел из машины, представился ей офицером полиции и арестовал подозреваемую за кражу и владение украденной собственностью.