Судан пригрозил США выйти из соглашения с Израилем

Судан пригрозил США выйти из соглашения по нормализации отношений с Израилем. Об этом пишет The New York Times.

В Хартуме хотят, чтобы Вашингтон вычеркнул африканскую страну из списка стран-спонсоров терроризма до конца года. Если Конгресс США примет такое решение, законопроект защитит Судан от любых судебных исков, которые касаются спонсорства террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ).

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Если у Хартума не будет такой гарантии, он не сможет работать с внешними инвесторами: те боятся вести бизнес из-за возможных претензий, которые могут обернуться повесткой в суд.

По словам источников газеты, председатель Суверенного совета Судана, генерал Абдель-Фаттах аль-Бурхан поставил ультиматум госсекретарю Соединенных Штатов Майку Помпео: пока Конгресс не примет законопроект, Хартум не пойдет на мир с Израилем. Помпео в свою очередь заверил аль-Бурхана в том, что закон будет утвержден в ближайшие несколько недель. Представители администрации нынешнего лидера США Дональда Трампа якобы уже планируют церемонию подписания соглашений с суданскими властями на конец декабря.

США призывали Судан поскорее решиться на нормализацию отношений с Израилем с сентября 2020-го. В обмен на это в Хартуме хотят, чтобы страну убрали из списка стран-спонсоров терроризма. Ради сделки США также выделят Судану помощь в размере 7 миллиардов долларов.

15 сентября Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали в Белом доме соглашение о мире. Согласно заключенным договоренностям, Абу-Даби и Манама признают государство Израиль, в то время как он приостановит распространение суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. В совместном заявлении страны объявили, что этот шаг позволит дальше двигаться к миру на всем Ближнем Востоке.