Американский госсекретарь Майк Помпео подтвердил, что США вернули Кубу в список стран — спонсоров терроризма. Прямой эфир его выступления на радиостанции Voice of America транслируется на YouTube.

По словам Помпео, Соединенные Штаты пошли на этот шаг из-за «неоднократной поддержки актов международного терроризма и укрытия террористов» с кубинской стороны. «Мы вновь призовем правительство Кубы к ответственности и пошлем ясный сигнал: кубинский режим должен завершить поддержку терроризма и подрыв американского правосудия», — заявил он.

О том, что США вернут Кубу в этот список, ранее сообщало издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в Госдепартаменте. Предположительная причина такого решения — это, в частности, сокрытие Кубой американских беглецов, осужденных в Штатах.

Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности. После этого Вашингтон объявил о введении торгово-экономического эмбарго. Бывший президент США Барак Обама в 2014-м объявил о нормализации двусторонних отношений, однако сближение прекратилось в январе 2017-го, когда Соединенные Штаты возглавил Дональд Трамп.