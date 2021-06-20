Эффективность кубинской вакцины от коронавируса оказалась 62 процента

Группа кубинских биотех-компаний BioCubaFarma объявила, что эффективность двух доз вакцины от коронавируса Soberana 02 составляет 62 процента. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель, в свою очередь, отметил, что уровень эффективности Soberana 02 превышает установленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для вакцин-кандидатов против COVID-19 порог в 50 процентов. Он рассказал, что данные о том, как работает препарат, были собраны Независимым комитетом Института Финли. В своем Twitter-аккаунте Мигель Диас-Канель также написал, что экстренное использование вакцины будет разрешено только кубинскому медицинскому регулятору.

Отмечается, что в испытаниях кубинских вакцин Soberana 02 и Abdala участвовали более 4,3 миллиона человек.

Ранее немецкая компании CureVac сообщила об итогах второго промежуточного анализа вакцины от коронавируса. Ее эффективность составила 47 процентов.