Белоруссия начала испытания собственной вакцины от коронавируса

В Белоруссии Республиканский научно-практический центр (РНПЦ) эпидемиологии и микробиологии начал предварительные испытания собственной вакцины от коронавируса, сообщает БЕЛТА.

Разработку опытного образца планируется закончить к осени и запустить в производство в следующем году. В создании вакцины участвуют пять лабораторий РНПЦ.

«Мы уже определились с типом вакцины, разработкой которой занимаемся. Выбрали несколько кандидатных вариантов препарата», — заявил заведующий лабораторией биобезопасности Анатолий Красько.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет проблем с вакцинацией благодаря России. Минск хочет приспособить свою вакцину к тому штамму коронавируса, который будет распространяться в 2022 году.