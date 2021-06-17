Немецкая вакцина CureVac оказалась неэффективной против COVID-19

Немецкая компании CureVac сообщила об итогах второго промежуточного анализа вакцины от коронавируса. Ее эффективность составляет 47 процентов, цитирует заявление компании РИА Новости.

«Сегодня CureVac объявила результаты второго промежуточного анализа своего (…) исследования фазы 2b/3 вакцины-кандидата против COVID-19 первого поколения CVnCoV на приблизительно 40 тысячах добровольцев. (...) Вакцина показала промежуточную эффективность в 47 процентов против любой степени тяжести заболевания COVID-19. что не соответствует ранее заданному критерию статистического успеха», — сказано в заявлении. В CureVac добавили, что информация передана в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), а исследование продолжается до финального анализа.

Немецкая CureVac заключила контракт с Еврокомиссией на централизованные поставки вакцины в страны ЕС в перспективе. В феврале началась процедура постепенной экспертизы вакцины CureVac, которую планировали выпустить в 2022 году объемом до миллиарда доз. Разработку вакцины CVnCoV начала в январе 2020 года, а с июля вела клинические испытания. Заключительные этапы начались в конце 2020 года. В случае успеха производить вакцину будут в немецком Тюбингене.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на способность иметь детей. Эксперты заверили, что негативных последствий вакцинации в ходе соответствующих испытаний не выявлено, и прививка не является противопоказанием для беременности.