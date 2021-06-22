Трамп предлагал высылать больных коронавирусом в тюрьму на Кубе

Бывший президент США Дональд Трамп в начале пандемии предлагал высылать больных коронавирусом в тюрьму Гуантанамо на Кубе. Об этом сообщается в книге репортеров газеты The Washington Post Ясмин Абуталеб и Дэмиана Палетты «Сценарий кошмара» («Nightmare Scenario»), передает Mirror.

Политик искал способы борьбы с распространением вируса в стране. В книге сказано, что на заседании в Белом доме в феврале 2020-го ему пришла идея использовать американскую тюрьму на Кубе для изоляции зараженных граждан. Авторы утверждают, что Трамп спросил помощников: «Разве у нас нет собственного острова? А что насчет Гуантанамо?»

Репортеры отмечают, что сотрудники аппарата Белого дома помешали бывшему президенту реализовать его идею. Отмечается, что Трамп не в первый раз предлагал использовать Гуантанамо для решения проблем. В книге Майлза Тейлора «Предупреждение от анонима» («A Warning by Anonymous») сообщается, что политик собирался отправить в эту тюрьму нелегальных мигрантов.

6 июня сообщалось, что Трамп в своем обращении к членам Республиканской партии заявил, что США и другие страны должны потребовать от Китая репарации за пандемию коронавируса в 10 триллионов долларов.