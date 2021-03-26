Трамп назвал бесчеловечной политику Байдена по мигрантам

Бывший президент США Дональд Трамп назвал бесчеловечной политику действующего главы государства Джо Байдена по нелегальным мигрантам. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Fox News.

«То, что мы видим сейчас, бесчеловечно. Эти люди, эти дети — подчеркну, огромное число детей — живут буквально друг на друге, в страшной грязи», — заявил Трамп. Бывший президент также раскритиковал отсутствие тестов на коронавирус для задержанных мигрантов. «То, что происходит, просто безумно, это ужасная ситуация. Никто не видел ничего хуже», — подчеркнул политик.

Ранее в ходе своей первой полноформатной пресс-конференции в качестве президента Байден заявил, что администрация Трампа оставляла детей нелегальных мигрантов умирать от голода на мексиканской стороне границы. Президент США заявил, что люди бегут в США, поскольку считают его политику мягче, чем Трампа. Политик также пояснил, что прирост числа нелегальных мигрантов носит сезонный характер и часто возрастает в более прохладное время года. При этом он отметил, что люди бегут в США не от хорошей жизни, их вынуждают на то обстоятельства.

С приходом Байдена в Белый дом существенно возросло число мигрантов, пытающихся нелегально пересечь южную границу США. В одном лишь феврале на границе США и Мексики задержали 100 тысяч человек (в феврале 2019 года этот показатель составил 24 тысячи человек). При этом стремительно растет число детей-нелегалов, пересекающих границу без сопровождения взрослых. В отличие от Трампа, администрация Байдена не выдворяет детей, что привело к переполнению изоляторов. Обозреватели предупреждают, что кризис может усугубиться ближе к лету.