США предостерегли власти Кубы от применения силы против протестующих. Об этом предупредил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его цитирует ТАСС.

«США поддерживают свободу выражения мнений и свободу собраний на Кубе и решительным образом осудят любое насилие или действия, направленные против мирных протестующих, которые отстаивают свое универсальное право», — сообщил он.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель на фоне протестов в стране призвал сторонников действующей власти выйти на улицы и противостоять провокациям, за которыми, по его словам, стоят «контрреволюционные наемники».

В начале 2021 года бывший американский госсекретарь Майк Помпео подтвердил, что США вернули Кубу в список стран — спонсоров терроризма. По словам Помпео, Соединенные Штаты пошли на этот шаг из-за «неоднократной поддержки актов международного терроризма и укрытия террористов» с кубинской стороны.