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Ученый усомнился в версии США о микроволновых атаках России на госслужащих

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Фото: Usman Yousaf / Unsplash

Версия разведсообщества США о том, что страдающие гаванским синдромом американские госслужащие могли подвергнуться микроволновым атакам на Кубе, в Китае и России, вызывает сомнения. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился профессор биоинженерии университета Пенсильвании Кеннет Фостер.

Фостер пояснил, что факты данного дела не очень хорошо согласуются с известными науке последствиями воздействия микроволн. «Единственный доказанный механизм повреждения тканей мозга микроволнами связан с чрезмерным их нагревом, чего, предположительно, в данном случае не было», — отметил Фостер.

Специалист подчеркнул, что экстремально сильные, но очень короткие, измеряемые в наносекундах импульсы микроволн, возможно, и могут вызвать акустические волны и черепно-мозговую травму. Однако ученый усомнился в том, что подобное воздействие может привести к повреждениям головного мозга, при этом не оказав видимого термического воздействия на его ткани. Фостер добавил, что некоторые из описанных симптомов, включая вестибулярные расстройства, могут указывать на последствия воздействия инфразвуком, но свидетельств этому опять же нет.

При этом ученый рассказал, что на основании публичных данных можно сделать вывод, что некоторые люди действительно пострадали от некой атаки. Однако не исключено, что остальные могли испытать симптомы вследствие массового психогенного расстройства: сотрудники разведслужб и дипведомств — достаточно тесное сообщество, и на общих встречах наверняка обсуждались эти инциденты и связанные с ними симптомы, после чего некоторые могли «обнаружить» их у себя. По его словам, если речь идет о симптомах психогенного характера, то пострадавшие могут излечиться достаточно быстро. «Если же их мозг был поврежден под неким физическим воздействием, последствия могут сохраняться долгое время», — отметил Фостер.

Ранее стало известно, что разведка США считает, что за предполагаемыми атаками американских госслужащих при помощи «направленной энергии» стоит Россия. По информации газеты Washington Post, атаки якобы совершались при помощи микроволн или других видов «направленной энергии».

Начиная с конца 2016 года сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе жаловались на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и потеря равновесия. После этого Вашингтон выслал 15 кубинских дипломатов из-за неспособности островного государства принять надлежащие меры для защиты американского персонала. Похожие симптомы позже испытали американские дипломаты и разведчики в Китае и России, а также два сотрудника Совета национальной безопасности — после посещения Белого дома.

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