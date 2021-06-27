Американская разведка заподозрила Россию в атаках «направленной энергией»

Разведка США заподозрила, что за предполагаемыми атаками при помощи «направленной энергии» против американских госслужащих стоит Россия. Об этом сообщили в газете Washington Post.

По информации издания, атаки якобы совершались при помощи микроволн или других видов «направленной энергии». Высокопоставленный чиновник американской администрации при этом отметил, что в условиях новых этапов расследований необходимо «удостовериться, что мы понимаем все правильно».

В мае стало известно, что жертв таинственных атак «направленной энергией» в США оказалось больше: журналисты CNN узнали, что в конце 2020 года возле Белого дома было зафиксировано сразу два таких инцидента. Об одном из указанных случаев уже сообщали в прессе, о втором общественность узнала впервые. Оказалось, что резкое ухудшение самочувствия возле Белого дома зафиксировано у двоих, а не у одного сотрудника Совета национальной безопасности, как считалось ранее.

Начиная с конца 2016 года сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе жаловались на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и потеря равновесия. После этого Вашингтон выслал 15 кубинских дипломатов из-за неспособности островного государства принять надлежащие меры для защиты американского персонала. Агентство Associated Press тогда получило аудиозапись атаки и описало беспокоящие звуки: «высокочастотный звук сверчков, совмещенный с царапаньем ногтями по доске».