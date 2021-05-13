У сотрудников ЦРУ выявили повреждения мозга из-за «направленной энергии»

В США выявили повреждения мозга у более 130 сотрудников госучреждений за рубежом из-за атак с использованием «направленной энергии», то есть без применения снарядов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По меньшей мере три сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) за рубежом с декабря 2020 года сообщили о серьезных проблемах со здоровьем, причем один из них заявил об этом в течение последних двух недель.

Новые данные также включают в себя случаи, которые произошли на территории Европы и Азии. По данным издания, ранее публично сообщалось о порядка 60 пострадавших на Кубе и в Китае, однако эти данные не включали в себя сотрудников ЦРУ.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что США заподозрили в атаках с помощью «направленной энергии» российское ГРУ. До этого в апреле Пентагон заподозрил Россию в атаках «направленной энергией». CNN утверждал, что среди подозреваемых в подобных действиях был и Китай.

Начиная с конца 2016 года сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе жаловались на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия. После этого Вашингтон выслал 15 кубинских дипломатов из-за неспособности островного государства принять надлежащие меры для защиты американского персонала. Агентство Associated Press тогда получило аудиозапись атаки и описало беспокоящие звуки: «высокочастотный звук сверчков, совмещенный с царапаньем ногтями по доске».