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США заподозрили ГРУ в атаках «направленной энергией»

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Фото: Reuters

США заподозрили, что за предполагаемыми атаками с использованием технологии «направленной энергии» против сотрудников разведки США по всему миру может стоять российское ГРУ. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Также указывается, что американская разведка пока не пришла к окончательному выводу и не выступила с официальными заявлениями по этому вопросу. Однако, по утверждению источников в властях США, расследование предполагаемых атак было активизировано.

При этом причина инцидентов, связанных с ухудшением здоровья американских разведчиков пока неизвестна.

Ранее стало известно, что Пентагон заподозрил Россию в атаках «направленной энергией». В Минобороны США подчеркнули, что бесспорно утверждать о чьей-либо причастности к атакам невозможно. CNN пишет, что среди подозреваемых в подобных действиях был и Китай.

Начиная с конца 2016 года сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе жаловались на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия. После этого Вашингтон выслал 15 кубинских дипломатов из-за неспособности островного государства принять надлежащие меры для защиты американского персонала. Агентство Associated Press тогда получило аудиозапись атаки и описало беспокоящие звуки: «высокочастотный звук сверчков, совмещенный с царапаньем ногтями по доске».

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