Стало известно о числе атак «направленной энергией» по США

В США расследуют по меньшей мере два случая атаки с использованием «направленной энергии», то есть без применения снарядов. Такое число приводит CNN.

Как отмечается, представители Пентагона проинформировали законодателей об инциденте, произошедшем в ноябре 2020-го непосредственно возле Белого дома — около овальной лужайки на южной стороне. Тогда резко стало плохо одному из чиновников Совета национальной безопасности, у него появилась тошнота. Еще один эпизод датирован 2019 годом. Сотрудница Белого дома пожаловалась, что испытала похожие симптомы, когда выгуливала собаку в пригороде Вашингтона.

Знакомые с ситуацией источники указывают, что четких выводов о произошедшем пока нет, однако сам факт вероятного нападения возле Белого дома вызывает серьезную обеспокоенность.

СNN отмечает, что пострадавшие сообщили о симптомах, похожих на те, что испытывали сотрудники ЦРУ и Госдепартамента за границей. В этой связи инцидент расследуют в том числе как возможное продолжение таинственных невидимых атак на американский персонал на Кубе пять лет назад.

Ранее стало известно, что Пентагон заподозрил Россию в атаках «направленной энергией». В Минобороны США подчеркнули, что бесспорно утверждать о чьей-либо причастности к атакам невозможно. CNN пишет, что среди подозреваемых в подобных действиях был и Китай.

Начиная с конца 2016 года сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе жаловались на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия. После этого Вашингтон выслал 15 кубинских дипломатов из-за неспособности островного государства принять надлежащие меры для защиты американского персонала. Агентство Associated Press тогда получило аудиозапись атаки и описало беспокоящие звуки: «высокочастотный звук сверчков, совмещенный с царапаньем ногтями по доске».