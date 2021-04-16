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Россия ответила на обвинение США в причастности к убийствам солдат в Афганистане

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Замир Кабулов
Замир Кабулов
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В МИД заявили, что Москва не получала данные о «причастности» России к убийствам американских солдат в Афганистане, несмотря на соответствующие обвинения Белого дома. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал спецпредставитель президента, глава Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Никакой информации они нам не передавали», — отметил он, подчеркнув, что таких данных у американской стороны нет.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что, согласно информации американской разведки, Россия предлагала талибам атаки на американских военных и служащих коалиции в 2019 году. Прежде Москва уже опровергла подобную информацию.

14 апреля президент США Джо Байден призвал Россию и другие страны «делать больше» для Афганистана. Байден отметил, что Вашингтон попросил другие государства в регионе усилить поддержку Кабула, прежде всего, Пакистан, а также Россию, Китай, Индию и Турцию. При этом он подчеркнул, что все эти страны делают значительные ставки на стабильное будущее Афганистана.

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