Стало известно еще об одной жертве таинственных атак «направленной энергией»

Жертв таинственных атак «направленной энергией» в США оказалось больше: журналисты CNN узнали, что в конце 2020 года возле Белого дома было зафиксировано сразу два таких инцидента.

Об одном из указанных случаев уже сообщали в прессе, о втором общественность узнала впервые. Оказалось, что резкое ухудшение самочувствия возле Белого дома зафиксировано у двоих, а не у одного сотрудника Совета национальной безопасности, как считалось ранее. Отмечается, что первый случай произошел на следующий день после президентских выборов, а второй — несколько недель спустя.

По данным источников телеканала, первому сотруднику СНБ внезапно стало плохо, когда он находился около овальной лужайки на южной стороне Белого дома. Тогда у него появилась тошнота, однако данный симптом специалисты сочли легким. У его коллеги наблюдались более серьезные симптомы, а общее состояние самочувствия потребовало вмешательства врача. При этом не уточняется, что именно происходило с мужчиной.

Ранее сообщалось, что США выявили повреждения мозга более чем у 130 сотрудников госучреждений за рубежом из-за атак с использованием «направленной энергии», то есть без применения оружия.

Начиная с конца 2016 года сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе жаловались на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и потеря равновесия. После этого Вашингтон выслал 15 кубинских дипломатов из-за неспособности островного государства принять надлежащие меры для защиты американского персонала. Агентство Associated Press тогда получило аудиозапись атаки и описало беспокоящие звуки: «высокочастотный звук сверчков, совмещенный с царапаньем ногтями по доске».