Жертв таинственных атак «направленной энергией» в США оказалось больше

США изучают не две, а больше вероятных атак с использованием «направленной энергии», то есть без применения снарядов. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

По данным издания, в 2020 году жертвами оказались правительственные сотрудники во флоридском городе Майами. Там сразу несколько человек сообщили о симптомах вроде внезапной тошноты и головокружений, похожих на так называемый «гаванский синдром» — массовое недомогание американских дипломатов на Кубе. Их считают в том числе последствиями таинственных акустических атак. Кто именно пострадал, не уточняется.

29 апреля сообщалось, что в США расследуют по меньшей мере два случая атак, в том числе непосредственно возле Белого дома. До этого стало известно, что Пентагон заподозрил Россию в подобных атаках, хотя утверждать этого не может — симптомы оказываются похожи на множество болезней и даже на пищевое отравление.

На аналогичные атаки жалуются и канадцы. Дипломаты при этом обвиняют власти в замалчивании инцидентов с «травмами мозга».

На такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия, жаловались с конца 2016 года и сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе. После этого Вашингтон выслал 15 кубинских дипломатов из-за неспособности островного государства принять надлежащие меры для защиты американского персонала. Агентство Associated Press тогда получило аудиозапись атаки и описало беспокоящие звуки: «высокочастотный звук сверчков, совмещенный с царапаньем ногтями по доске».