Канаду обвинили в сокрытии таинственных акустических атак и «травм мозга»

Группа дипломатов обвинила власти Канады в сокрытии данных о продолжающихся таинственных невидимых атаках на персонал на Кубе. Об этом пишет NBC News со ссылкой на письмо, направленное главе МИД Канады Марку Гарно на прошлой неделе.

Послание написано девятью дипломатами, которые ранее работали на Кубе и были в числе тех, кто сообщал о так называемом «гаванском синдроме» — симптомах вроде внезапной тошноты и головокружений. Их считают в том числе последствиями неких акустических атак или воздействия «направленной энергии».

В послании говорится, что канадские власти информируют не о всех случаях «травм мозга», полученных дипломатическими сотрудниками на Кубе в результате подобных атак. «Искажение информации вводит общественность в заблуждение и создает значительный риск при отправке нового персонала на Кубу, поскольку люди не полностью осведомлены о рисках, которым подвергаются», — указывается в письме.

Дипломаты отметили, что в феврале им на брифинге сообщили о решении увеличить штат дипмиссии на Кубе, потому что последний подтвержденный случай «травмы мозга» был в 2018 году. Однако это не совсем правда, говорится в послании: на самом деле в 2019 и 2020 годах было выявлено как минимум три дополнительных случая загадочного синдрома.

Ранее 29 апреля сообщалось, что в США расследуют по меньшей мере два случая атаки с использованием «направленной энергии», то есть без применения снарядов. До этого стало известно, что Пентагон заподозрил Россию в подобных атаках, хотя утверждать этого не может.

На такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия жаловались с конца 2016 года и сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе. После этого Вашингтон выслал 15 кубинских дипломатов из-за неспособности островного государства принять надлежащие меры для защиты американского персонала. Агентство Associated Press тогда получило аудиозапись атаки и описало беспокоящие звуки: «высокочастотный звук сверчков, совмещенный с царапаньем ногтями по доске».