Госдеп оставил Россию в списке торгующих людьми стран

Госдепартамент США оставил Россию в списке стран, торгующих людьми. Об этом говорится в отчете за 2021 год.

«Российские власти не предприняли достаточно мер для того, чтобы искоренить торговлю людьми; даже несмотря на то, что пандемия COVID-19 могла ухудшить положение тех, кто [замешан в таких преступлениях]», — говорится в документе. В Госдепе считают, что Россия, в частности, активно способствует принудительному труду северокорейских работников. При этом в докладе отметили, что страна делает шаги и для прекращения рабства: например, возвращает детей из Сирии и старается выполнять соответствующие резолюции ООН.

В 2020 году в списке тех, кого подозревают в торговле людьми, фигурировали 12 государств. Туда же входила Белоруссия, однако в новом документе этой страны нет. Теперь в список входят Афганистан, Иран, Северная Корея, Китай, Куба, Мьянма, Россия, Сирия, Туркменистан, Эритрея и Южный Судан.

Подтверждений обвинениям не приводится. Россия каждый раз опровергала эти данные.

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