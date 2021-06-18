На Pornhub подали в суд за торговлю людьми и детскую порнографию

Pornhub оказался в центре судебного разбирательства после того, как 34 женщины подали на сайт в суд за распространение порнороликов с их участием без согласия, пишет Daily Mail.

Общий иск на 179 страниц против головной компании Pornhub Mindgeek подписали жительницы Великобритании, США, Колумбии, Таиланда и Канады. Они обвиняют компанию в пособничестве в торговле людьми. По словам адвокатов, ущерб оценивается в сотни миллиардов долларов.

«Это дело об изнасиловании, а не о порнографии. Это дело об изнасиловании и сексуальном эксплуатировании детей», — заявил адвокат.

По словам женщин, ролики включали в себя кадры изнасилования и детскую порнографию — момент съемок 14 из 34 женщин были несовершеннолетними, еще 14 подверглись насилию со стороны ранее судимых по этой статье людей.

Pornhub в свою очередь заявил, что серьезно относится к злоупотреблению платформой и рассматривает жалобу. Однако утверждения о том, что компания является преступным предприятием, занимающимся торговлей людьми в Pornhub назвали «совершенно абсурдными, полностью безрассудными и категорически неверными».