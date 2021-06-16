В России предложили легализовать доступ к порнографии

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предложил ужесточить доступ к порнографии в интернете и открыть доступ к некоторым порносайтам совершеннолетним. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В рамках инициативы предлагается разделять порнографический контент на «незаконный» и «не запрещенный законом» и открыть доступ к последнему только совершеннолетним.

К «незаконной» авторы инициативы отнесли детскую порнографию и «явно оскорбительную», такую как изнасилования. Вторую категорию порнографии авторы инициативы определяют как материалы, представляемые в виде «натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера».

Просмотр не запрещенной законом порнографии предлагают сделать доступным для совершеннолетних россиян. Одним из вариантов реализации возрастного ценза авторы указали разработку порносайтами системы верификации пользователей либо вход через государственную систему идентификации граждан ЕСИА, которая используется на сайте госуслуг.

Ранее в мессенджере Telegram появился чат-бот, с помощью которого пользователи могут получить рекомендации о том, как им правильно «отмолить» просмотр порнографии. Telegram-бот просит человека ответить на вопрос о том, сколько времени тот потратил на просмотр порно. Пользователю необходимо выбрать из четырех вариантов: пять минут, 15 минут, 30 минут или час и более. Получив ответ, чат-бот предлагает пользователю подборку молитв.